世界に衝撃を与えたサッカー日本代表の森保監督"サッカーの聖地"で歴史的大金星を挙げ、またしても世界に衝撃を与えた森保ジャパン。今回の英国遠征では、多くの常連組がケガで未招集の中、新戦力が台頭するなど収穫も多かったが、W杯メンバー入りサバイバルの行方はどうなるのか？＊＊＊【21歳と20歳がCF争いで猛追！】日本時間3月29日にスコットランド（〇1−0）、4月1日にイングランド（〇1−0）と国際親善試合を行なった森