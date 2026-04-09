¡í¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡í¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É·âÇË¡ª¡¡Âç·ãÀï¶è¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À!?¡¡±Ñ¹ñ±óÀ¬¡ÖºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½øÎó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ
"¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ"¤ÇÎò»ËÅªÂç¶âÀ±¤òµó¤²¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£²ó¤Î±Ñ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ïÏ¢ÁÈ¤¬¥±¥¬¤ÇÌ¤¾·½¸¤ÎÃæ¡¢¿·ÀïÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¼ý³Ï¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú21ºÐ¤È20ºÐ¤¬CFÁè¤¤¤ÇÌÔÄÉ¡ª¡Û
ÆüËÜ»þ´Ö3·î29Æü¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ê¡»1¡Ý0¡Ë¡¢4·î1Æü¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ê¡»1¡Ý0¡Ë¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£à¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊì¹ñá¤òà¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡Ê¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëá¤ÇÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÂç¶âÀ±¤ò¾þ¤ê¡¢2¥õ·î¸å¤ËÇ÷¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤ËÂç¤¤¯ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î±Ñ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢±óÆ£ ¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢ÈÄÁÒ Þæ¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¶¦¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤é¾ïÏ¢ÁÈ¤¬¥±¥¬¤ÇÉÔ»²²Ã¡¦Ì¤¾·½¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ÀïÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ï³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤êÁè¤¤¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï±Ñ¹ñ±óÀ¬¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö½é¡¢¿¹ÊÝ °ì´ÆÆÄ¤ÏÁÔ¹Ô»î¹ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë5·î31Æü¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÀï¤Î¸å¤ËËÜÂç²ñÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¤½¤Î»þ´ü¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂåÉ½³èÆ°¤ÇÄ¾ÀÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ±óÀ¬¤¬ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼èºàÎò¤âÄ¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ß¥à¥é¥æ¥¦¥¹¥±»á¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î±Ñ¹ñ±óÀ¬¤ÇÆÃ¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤Þ¤ºÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢21ºÐ¤Î±ö³·ò¿Í¡Ê¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤È20ºÐ¤Î¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£CF¤ÎÏÈ¤ò½ä¤ê¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢±ö³¤È¸åÆ£¤¬ÌÔÎõ¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë±ö³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤¬Èó¾ï¤Ë¹ª¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
±ö³¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤Éà°ìÈ¯²óÅúá¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï±ö³¤òÅöÍîÀþ¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿µÞÂ¤¤ÎÀèÈ¯ÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÁÈ¤È°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ï¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¼«Í³¤Ë¤ä¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¸«»ö¤ËÌöÆ°¡£¡Ø¼çÎÏÁÈ¤È¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤êÁè¤¤¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
±ö³¤ÏÁ°½êÂ°¤Î¥ª¥é¥ó¥À¡¦NEC¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¥´¡¼¥ëµÏ¿¡Ê11¥´¡¼¥ë¡Ë¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢º£Åß¤ËÇ°´ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¸½ºß¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡¢º£µ¨3¿ÍÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼éÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¹¶·â¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏNEC¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬É¾²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ÆÀÅÀ°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¶¯¤ß¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¸å¤í¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤ÆÍî¤È¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÁê¼ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È°ì½ï¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¸åÆ£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤ÏCF¤È¤·¤ÆÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢63Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÆ£¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÈÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢WÇÕ¤Þ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤Ï½½Ê¬¡£191cm¤ÎÄ¹¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤Ï¡ØÎ¢È´¤±¡Ù¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¶õÃæÀï¤ÏËÜ¿Í¤â²ÝÂê¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Î¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¤±¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿½À¤é¤«¤¤Íî¤È¤·¤Î¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤ÏÈ´·²¡£Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤Ï¾åÅÄ°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¾åÅÄ¤Ë¼¡¤°2ÈÖ¼êCF¡Ù¤ÎºÂ¤Ë°ìµ¤¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¾õ¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤â±ö³¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¡£
¡Ö±ö³¤ÏÁê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÉé¤±¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÆ£¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¸åÆ£¤â¡Ø¡Ê±ö³¤È¡ËÁÈ¤ó¤À¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú10¿Í°Ê¾å¤¬¸õÊä¡ª¡¡Âç·ãÀï¤Î¥·¥ã¥É¡¼¡Û
CF°Ê³°¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¥·¥ã¥É¡¼¤À¡£Âè2¼¡¿¹ÊÝÂÎÀ©¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÀäÂÐÅª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿ÆîÌî¤Èµ×ÊÝ¤¬¡¢±Ñ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Ï¶¦¤Ë¥±¥¬¤ÇÉÔºß¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤¬¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢»°ãø ·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢°ËÅì¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢±ö³¡¢¸åÆ£¤Î8¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÎóµó¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢»°ãø¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸WB¤ÎÏÈ¤¬¤Ò¤È¤Ä¶õ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤äÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â°ËÅì¤äÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸WB¤òÃ±½ã¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢CF¤ò¤â¤¦1ËçÁý¤ä¤¹¤Ê¤ÉÁª¹Í¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¤Î¼çÎÏÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÁÈá¤È¤â¸À¤¨¤ëÅöÍîÀþ¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚÍ£¿Í¤Èº´Ìî¹ÒÂç¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ïº£µ¨°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤òEL8¶¯¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤â½øÎó¤ò¾å¤²¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢º´Ìî¹ÒÂç¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï1Îó²¼¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥É¡¼¤Î½øÎó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÎëÌÚÍ£¿Í¤è¤ê¤â²¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥à¥é»á¤¬¡ÖËÜÂç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¿ä¤¹¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬Ä®Ìî¤À¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Î¸åÈ¾36Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹ç½ªÈ×¡¢¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡Ë¤¬CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥·¥å¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä®Ìî¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÏÈ³°¤Ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Ä®Ìî¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¼þ¤ê¤ËÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤ËÉé¤±¤¿ÍâÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æà¤ªÄÌÌëá¾õÂÖ¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬Ä®Ìî¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¼éÅÄÁª³°¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡Âç·ãÀï¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¡Û
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥É¡¼Æ±ÍÍ¤ËÂç·ãÀï¤Ê¤Î¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤Èº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸áÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤ÏÅÄÃæ ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÈÆ£ÅÄ¤¬ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤ÎÆ£ÅÄ¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¹¶·â»þ¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¡¢¼éÈ÷»þ¤Ï5¡Ý4¡Ý1¤Î±¦MF¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¿ô¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¿ô¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Á´Áª¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¡£¥¿¥Ã¥¯¥ë¿ô¤âº´Ìî³¤½®¤Ë¼¡¤°2°Ì¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤â¼éÈ÷Åª¤ÊÀï¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ¤¬¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¡¢Áê¼ê¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤«¤ï¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÌ¾ÇÈ¹À¥³¡¼¥Á¤«¤é¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¥×¥ì¡¼¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢¥ê¡¼¥º¤Ç¶ìÀï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëÅÄÃæ¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Öºòµ¨¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¤âCB¤òÃÖ¤¯¼éÈ÷Åª¤Ê3¥Ð¥Ã¥¯¤ØÊÑ¹¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¥´¥ê²¡¤·¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÄÃæ¤Ï½ÐÈÖ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¤¯¡¢ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ëÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥±¥¬¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£³ùÅÄ¡¢º´Ìî³¤½®¡¢ÅÄÃæ¡¢Æ£ÅÄ¤ÈÈ×ÀÐ¤Î¿ØÍÆ¤À¤¬¡¢º£µ¨CL¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¼ÂÎÏ¼Ô¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÎÉüµ¢¤ÎÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë1Ç¯¤âÆüËÜÂåÉ½¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏËÜÂç²ñ¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤ÈÆ£ÅÄ¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤ÎÁ°È¾¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÄäÂÚ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼éÅÄ¤Ê¤éDF¥é¥¤¥ó¤Ë²¼¤ê¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¹¶·â¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÂÇ³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎCL¤Ç¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼éÅÄ¤Î½øÎó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼éÅÄ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤â°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¤òÀ¸¤«¤¹Àï½ÑÅª¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áª¹ÍÏ³¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£±Ñ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Î¡ÖºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸å¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¼Ì¿¿¡¿½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤ÊÔ½¸Éô