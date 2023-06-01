米男子ゴルフのメジャー今季初戦マスターズは9日（日本時間同日夜）、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開幕する。21年以来5年ぶり2度目の優勝を狙う松山英樹（34＝LEXUS）は7日、東北福祉大の後輩・片岡尚之（28＝ACN）とイン9ホールをラウンドし、タイトル奪還を宣言。予選ラウンドの組み合わせも同日に発表され、松山は相性の良い2人と同組となり好発進の期待が膨らむ。松山がパトロン（観客）を魅了した。祈りた