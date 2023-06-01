【Amazon：Xiaomi SIMフリースマートフォン セール】 セール期間：4月9日0時～4月22日23時59分 「Xiaomi POCO F7 Ultra」 Amazonにて、XiaomiのSIMフリースマートフォンがセール価格で販売されている。セール期間は4月22日23時59分まで。 期間中は、「Xiaomi POCO F7 Ultra」、「Xiaomi POCO F7 Pro」、「Xiaomi REDMI Note 15 5G」