◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島 １―２巨人（８日・マツダスタジアム）広島が逆転負けを喫し、連勝が止まった。昨季から続いていたマツダでの巨人戦の連勝は５でストップし、貯金は０。１―０の９回に中崎が泉口に逆転２ランを浴びた。先発・森は２回、１死から連打を浴び一、三塁。浦田を二直に封じ、飛び出していた一塁走者もアウト４回にも１死からダルベックに中前打を浴びたが、続く岸田を遊ゴロ併殺に抑えた。５回には２死