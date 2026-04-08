お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が７日深夜に放送され、タレント・おのののかが出演した。この日は「出産のリアルを語るママ会ＳＰ」として放送。おのは２０２０年９月に競泳選手の塩浦慎理と結婚し、２１年１０月に第１子女児を出産している。自然分娩で出産したというおのは「昔