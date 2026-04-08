今季からローイング日本代表のヘッドコーチを務めるマックス・ロワン氏＝8日、東京・海の森水上競技場今季からローイング日本代表のヘッドコーチを務める、オーストラリア出身のマックス・ロワン氏（33）が8日、東京・海の森水上競技場で取材に応じ、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会に向け「できる限り多くの種目で表彰台を目指す。勝ち方を学ぶ上で、力強く戦う絶好の機会となる」と抱負を語った。2028年ロサンゼルス五輪で