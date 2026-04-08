シンガーソングライター magoraが、7月にビルボードライブ3都市ツアーを開催する。 （関連：新着MVランキング：HANA「Bad Girl」に見る“物語”の先濃密なデビュー年を越えた先に宿る軽やかさ） 今回のツアーでは、横浜、大阪に加え、夢でもあった自身初の東京公演も行われる。また、Billboard JAPAN Recordsの洋楽カバーシリーズにmagoraを迎えて企画した『“Choice”by