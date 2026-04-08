シンガーソングライター magoraが、7月にビルボードライブ3都市ツアーを開催する。

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今回のツアーでは、横浜、大阪に加え、夢でもあった自身初の東京公演も行われる。また、Billboard JAPAN Recordsの洋楽カバーシリーズにmagoraを迎えて企画した『“Choice”by magora』の記念CDが全席種チケットに付属。彼の音楽的ルーツやストーリーをもとに選曲／アレンジされた楽曲を収録予定で、収録内容は後日公開される。

さらに、Billboard JAPAN Recordsとタッグを組み、5月に新曲をリリースすることも決定。そのほか、2025年12月に開催したツアー『magora 2nd Live Tour “nango”』の東京 豊洲PIT公演の模様を収録したDVDもオンラインにて受注販売を予定しており、詳細は近日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）