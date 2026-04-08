牛丼チェーン「吉野家」（東京都中央区）が、新商品「魯肉（ルーロー）牛丼」を4月9日午前11時から販売開始します。【画像】「おいしそう！」これが《魯肉》トッピングの「黒カレー」です！「魯肉牛丼」は、八角や五香粉（ごこうふん）がほんのり香る本格スパイスと、甘辛く濃厚に煮込んだ豚バラ肉の魯肉を牛丼に合わせることで、牛肉のうまみと重なり合い、コク深く満足感のある味わいが楽しめる商品です。また、同チェーン