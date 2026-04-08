ガンバ大阪は本日（4月8日）、ホームの市立吹田サッカースタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準決勝第1戦でバンコク・ユナイテッド（タイ）と対戦する。先月の準々決勝ではグループステージで同居したラーチャブリー（タイ）と再戦し、2戦合計3-2で勝ち上がったG大阪。ファイナル進出に向けて、ベスト4の舞台で再びタイ勢と激突することになった。【写真】元G大阪FWと交際経験も…韓国の美人K-POPアイドル今回は