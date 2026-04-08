【アジア蹴球リサーチ】ガンバ大阪が警戒すべきバンコク・ユナイテッドの刺客4選＋1

ガンバ大阪は本日（4月8日）、ホームの市立吹田サッカースタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準決勝第1戦でバンコク・ユナイテッド（タイ）と対戦する。

先月の準々決勝ではグループステージで同居したラーチャブリー（タイ）と再戦し、2戦合計3-2で勝ち上がったG大阪。ファイナル進出に向けて、ベスト4の舞台で再びタイ勢と激突することになった。

【写真】元G大阪FWと交際経験も…韓国の美人K-POPアイドル

今回は、そんなバンコク・ユナイテッドで警戒すべき“刺客”を「4+1」人で紹介する。

パティワット・カムマイ（31）

タイ代表として3月のアジアカップ予選にも出場した守護神。2024年の元日には国立で行われた日本との親善試合にフル出場し、同年のアジアカップも経験している。代表では西野朗監督や石井正忠監督の指導も受けており、日本との縁が深い選手だ。

マヌエル・ビアー（32）

ドイツ生まれでタイ人の母親を持つセンターバック。ニュルンベルクでは現日本代表コーチの長谷部誠氏や清武弘嗣（大分）らとチームメイトで、その後2016年よりバンコク・ユナイテッドに在籍する。パティワットとともにタイ代表で3月のアジアカップ予選を戦った。

アルトゥール（25）

今冬新加入のブラジル人ウィンガーで、これまでマルタ、ニカラグア、ボリビアを渡り歩いた異色の経歴の持ち主。昨季は韓国Kリーグ2部の華城（ファソン）FCでプレーし、現役時代に韓国代表サイドバックとして活躍したチャ・ドゥリ監督の指導を受けた。Kリーグ2部では27試合6ゴールを記録している。

ティーラシン・デーンダー（37）

かつてサンフレッチェ広島、清水エスパルスでプレーしたストライカー。近年はBGパトゥム・ユナイテッドに所属していたが、昨年7月にバンコク・ユナイテッドへ移籍し、ACL2の舞台を戦っている。タイ代表でAマッチ通算128試合出場は歴代2位であり、日本代表とも数多く対戦した経験豊富なベテランだ。

リバウジーニョ（30）

バルセロナなどで活躍した元ブラジル代表FWリバウドを父に持つアタッカーで、今年1月に中国2部の青島紅獅からバンコク・ユナイテッドに加入した。187cmの長身を誇り、タイリーグでは加入後8試合で2ゴールを記録している。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）

ラーチャブリーとの準々決勝ではホーム第1戦を1-1の引き分けで終えたが、今回はサポーターとともに勝利を手繰り寄せることができるか。対戦相手のバンコク・ユナイテッドに関するさらなる情報は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で確認できる。