元プロ野球選手の中田翔（36）が7日、自身のインスタグラムを更新。スーツ姿でキリッと決めた長男・力翔さんの晴れ姿を披露した。【写真】「モテモテくんになりそう」笑顔でピース、長男の“入学式ショット”公開した中田翔中田は「嬉しいような、寂しいような、どんどん大きくなっていくな!!」と、成長に寂しさを吐露しつつ、ネイビーのスーツにランドセルを背負った力翔さんの姿を公開。小学校の入学式へ参加したと思われる