◇NBAレイカーズーサンダー（2026年4月7日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）の本拠地サンダー戦で先発出場。第1Q開始直後に交代させられる場面があった。多くの主力を欠く中で、八村がスタメンに名を連ねた。しかし開始早々にトランジションで八村はコーナーに走らないといけない場面で走っていなかった。このプレーにJJ・レディックHCは激高。厳しい言葉で八村に指摘した