【「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）】 4月8日 配信開始 基本プレイ無料（アイテム課金制） ポケモンは、Nintendo Switch用ポケモンバトル「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）の配信を本日4月8日より開始した。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。 Nintendo Switch版の「ポケモンチャンピオンズ」がニンテンドーeシ