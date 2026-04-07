トップバッター・牧秀悟の貴重な一打が、相川新監督に本拠地初勝利に大きく貢献した。先発予定だったデュプランティエのインフルエンザ罹患による登板回避で、急遽先発マウンドに上った深沢鳳介は4回を最少失点に留めゲームメイク。その深沢の粘りに応えたい打線は、その裏に蝦名達夫のタイムリーで逆転に成功した。ただその後の無死2-3塁のチャンスで石上泰輝と代打のダヤン・ビシエドが揃って凡退。連敗中のチームにとって