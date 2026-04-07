三重県伊勢市から東に約10km、伊勢湾志摩国立公園の美しい景観の中に湧き出すのが「二見（ふたみ）温泉」です。江戸時代からお伊勢参りの拠点として栄えたこの地は、現在も多くの参拝客に親しまれています。温泉の特徴は、全国でも有数の療養泉として認められている「蘇民の湯」にあります。さらさらとした肌触りのお湯は、冷え性、疲労回復などに効果があるとされ、体の芯から温まると評判です。温泉施設では、目の前に広がる伊勢