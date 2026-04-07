【三重県】「解放感ある景色…」伊勢神宮にも行きやすい「二見温泉」の魅力とは？
三重県伊勢市から東に約10km、伊勢湾志摩国立公園の美しい景観の中に湧き出すのが「二見（ふたみ）温泉」です。江戸時代からお伊勢参りの拠点として栄えたこの地は、現在も多くの参拝客に親しまれています。
温泉の特徴は、全国でも有数の療養泉として認められている「蘇民の湯」にあります。さらさらとした肌触りのお湯は、冷え性、疲労回復などに効果があるとされ、体の芯から温まると評判です。
温泉施設では、目の前に広がる伊勢湾の水平線や、名勝・夫婦岩を眺めながら湯浴みを楽しめます。
参拝や観光の疲れを癒したあとは、伊勢海老や鮑、松阪牛といった伊勢志摩ならではの海の幸＆山の幸を味わうのも、この地を訪れる醍醐味（だいごみ）です。
少し足を延ばせば、2000年の歴史を誇る「伊勢神宮」への参拝もスムーズです。2026年の春には、伊勢神宮内宮で3月下旬から4月上旬にかけて見頃を迎える桜も見逃せません。
伊勢神宮（内宮）前にある、おはらい町の「おかげ横丁」では、手焼きだんごや伊勢うどん、牡蠣料理などの食べ歩きを堪能できます。食品や工芸品を販売する店舗でのおみやげ選びも、旅の楽しみの1つ。温泉と歴史、そして旬の味覚を組み合わせた旅のプランが立てやすいエリアです。
「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」
「ゆったり出来そうだから」（20代女性／東京都）」
「解放感ある景色を見られそうだから」（30代女性／石川県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
温泉の特徴は、全国でも有数の療養泉として認められている「蘇民の湯」にあります。さらさらとした肌触りのお湯は、冷え性、疲労回復などに効果があるとされ、体の芯から温まると評判です。
参拝や観光の疲れを癒したあとは、伊勢海老や鮑、松阪牛といった伊勢志摩ならではの海の幸＆山の幸を味わうのも、この地を訪れる醍醐味（だいごみ）です。
「二見温泉」周辺には何がある？二見温泉の周辺には、徒歩圏内に多くの観光スポットが点在しています。まずは、日の出遙拝所として名高い「夫婦岩」と、良縁祈願で知られる「二見興玉神社」です。また、アザラシやセイウチと至近距離で触れ合える「伊勢シーパラダイス」も、家族連れやカップルに人気のスポットです。
少し足を延ばせば、2000年の歴史を誇る「伊勢神宮」への参拝もスムーズです。2026年の春には、伊勢神宮内宮で3月下旬から4月上旬にかけて見頃を迎える桜も見逃せません。
伊勢神宮（内宮）前にある、おはらい町の「おかげ横丁」では、手焼きだんごや伊勢うどん、牡蠣料理などの食べ歩きを堪能できます。食品や工芸品を販売する店舗でのおみやげ選びも、旅の楽しみの1つ。温泉と歴史、そして旬の味覚を組み合わせた旅のプランが立てやすいエリアです。
「解放感ある景色を見られそう」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」
「ゆったり出来そうだから」（20代女性／東京都）」
「解放感ある景色を見られそうだから」（30代女性／石川県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)