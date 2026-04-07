奈良競輪場のF2「チャリロト杯」が開幕した。7Rガールズ予選の主役を務めるのが児玉碧衣（30＝福岡）。前回久留米の決勝2着（1着高木萌那）で1月取手からの連勝が途切れた点は気になるところだ。「今年は新車に換えてセッティングも（1月の）小倉から変えて、そこは合ってきた。前回はシューズを換えて合わなかった。今回は違うものを試します。松戸（オールガールズクラシック）に向けていい形で行ければ」より強い自分を