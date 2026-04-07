スポニチ共催「第14回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール」（12月26日開催）の自由振付曲が、5人組ロックバンドORANGERANGEの「イケナイ太陽」に決まった。同曲はORANGERANGEの17枚目のシングルで、2007年に発売された。昨年、YouTubeチャンネルでリメークPV「イケナイ太陽（令和ver）」が公開されると、“レンジ世代”である30、40代を中心に人気が再燃。NHK紅白歌合戦に19年ぶりに出場し、ティーンの支持も急