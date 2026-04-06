中国の高速鉄道車内で子どもが騒ぎ続けていることに立腹した男子大学生が一喝したことについて、ネット上で賛否の声が上がっている。中国メディアの瀟湘晨報が5日付で伝えた。騒動があったのは、杭州東駅から阜陽西駅へ向かうD5532列車の車内。同じ車両内の子どもがあまりにうるさかったため、男子大学生の陳（チェン）さんが「いったい誰の子どもだ！静かにできないのか！？乗車してからずっと騒いでいるじゃないか！親は注意でき