日本代表MF田中碧が所属するリーズは現地４月５日、FAカップの準々決勝でウェストハムと敵地で激突。２点リードを追いつかれるも、PK戦を４−２で制してベスト４進出を果たした。この一戦で田中は公式戦３試合ぶりの先発起用に応える。26分にボックス内でノア・オカフォーの折り返しを受けると、鋭い切り返しから左足の強引なシュートをねじ込んだ。この得点シーン以外にも、攻守に奮闘。70分に交代するまで好パフォーマンス