スターバックス リザーブ カフェは、エスプレッソを使ったビバレッジとイタリアンベーカリー プリンチ®のコルネッティを楽しむ新しいスタイルのカフェベーカリーとして、『コールドクラシックムース バニラマキアート』を4月8日より発売する。コルネッティと合わせるムースディップスタイルを提案する新作である。コールドクラシックムース バニラマキアート『コールドクラシックムース バニラマキアート』。クラシックシロッ