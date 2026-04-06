ABEMAは10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組内の企画にて『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を、12日午前11時から生放送する。【動画】夫の急逝後に即連絡くれた“芸人”を明かす小島瑠璃子本企画は人気バラエティ番組の特別編で、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観