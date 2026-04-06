マイナ保険証の利用者が入社すると、会社から「資格情報のお知らせ」という書面を渡されます。「これ、何に使うの？」「マイナ保険証があるのに、どうして紙なの？」と不思議に思う人もいるのではないでしょうか。 本記事では「資格情報のお知らせ」について、必要性や役割を紹介します。 マイナ保険証利用者が入社すると 以前は、入社すると、会社から新しい健康保険証が渡されていました。しかし、今はマイナ保険