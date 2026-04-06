木村拓哉が自身のインスタグラムを更新。ゴルフクラブのグリップエンドを、グローブをした左手で握り、口元に添えながらカメラをじっと見つめる写真を投稿した。【動画】木村拓哉のスイング／本人のInstagramよりこの日はダークブルーに黒の幅広チェックが入ったシャツを着用。そして人気ブランドのグローブにはロゴマークとともに「Takuya Kimura」と名前が記されていた。「雨の土曜日… 頭の中と身体を繋げに…」とゴルフの練習