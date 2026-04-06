木村拓哉が雨の日に練習場へ ゴルフの難しさに悩みながらも「だから、面白いのか…」
木村拓哉が自身のインスタグラムを更新。ゴルフクラブのグリップエンドを、グローブをした左手で握り、口元に添えながらカメラをじっと見つめる写真を投稿した。
【動画】木村拓哉のスイング／本人のInstagramより
この日はダークブルーに黒の幅広チェックが入ったシャツを着用。そして人気ブランドのグローブにはロゴマークとともに「Takuya Kimura」と名前が記されていた。「雨の土曜日… 頭の中と身体を繋げに…」とゴルフの練習に出かけた木村。しかし「上手く打てても、何故打てたのかが分からない…」と、ナイスショットを放ってもそのポイントを掴み切れずに苦労した様子だ。「相変わらず難しいですね…」とこぼしながらも「だから、面白いのか…」とあらためてゴルフの魅力を語っていた。この投稿にはすでに7.4万回を越える「いいね！」がクリックされており、木村の圧倒的な人気の高さを物語っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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