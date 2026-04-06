5年ぶり全面刷新？ホンダのベーシックカーとして登場したシビックも代を重ねるごとに立派になり、今ではミドルクラスといってもいい車格と装備を持つモデルに進化しました。そんなシビックも現行型が登場したのは2021年ということで、そろそろモデルチェンジのウワサが聞こえてきてもいいタイミングとなりつつあります。そこで今回は、バーチャルデザイナーとしてインスタグラムやYouTubeで活動する「Theottle」氏が手掛けた