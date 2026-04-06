桜と自転車通勤の時季がやってきた。冬物のコートが必要なくなり、日射しが春めいてくるとカラダを動かしたくなる。そう思ったなら、満員電車に別れを告げて、自転車通勤をはじめてみよう。新生活が始まる4月に自転車通勤をはじめてみよう!自転車通勤は心身にポジティブ効果を与えるペダルを漕ぐ習慣を持つメリットは数多くある。サイクリングは脂肪と酸素をエネルギーにする有酸素運動。ダイエットに役立つし、公共交通機関の時刻