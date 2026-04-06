ハンバーガーチェーンのマクドナルドが、同社のシンボルであるゴールデンアーチをモチーフとしたデバイス「Archie(アーチー)」を発表しました。McDonald's Introduces a 'Pro Gamer Menu' With a Device That Will Keep You From Going AFKhttps://www.ign.com/articles/mcdonalds-introduces-a-pro-gamer-menu-with-an-arch-shaped-device-that-will-keep-you-from-going-afk-while-you-eat-but-its-only-available-in-trkiyeMcDo