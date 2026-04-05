「AKB48春コンサート2026『私たちだけじゃだめですか？』Part3：Beyond」が5日、東京・代々木第一体育館で行われた。3日から4公演を開催した春コンサートの千秋楽。この公演で、マレーシア・クアラルンプールを拠点に活動するKLP48から行天優莉奈（27）黒須遥香（25）山根涼羽（25）が復帰。「唇触れず…」で復帰後初のステージに立ち、行天が「みなさん、ただいま！」と叫ぶと、大きな歓声が上がった。山根は2日に、自身のXで