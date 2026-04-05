「AKB48 春コンサート2026『私たちだけじゃだめですか？』Part3：Beyond」が5日、東京・代々木第一体育館で行われた。

3日から4公演を開催した春コンサートの千秋楽。この公演で、マレーシア・クアラルンプールを拠点に活動するKLP48から行天優莉奈（27）黒須遥香（25）山根涼羽（25）が復帰。「唇 触れず…」で復帰後初のステージに立ち、行天が「みなさん、ただいま！」と叫ぶと、大きな歓声が上がった。

山根は2日に、自身のXで、自身の写真とともに、炊飯器の写真を誤って投稿。約14万件のいいねが集まるなど、大きな話題を集めていた。復帰後初のステージにもかかわらず、炊飯器の話題で持ちきりとなり、「いとももちゃん（伊藤百花）の顔面バズりに迫る勢いの、山根涼羽の炊飯器バズりです」とドヤ顔を見せていた。

反響はSNSにとどまらず、「街中で『炊飯器見ました』って言ってもらえて、現場では『炊飯器ちゃん』と呼ばれている」と明かした。黒須からも「海外のファンからも『ライスクッカーアイドル』って呼ばれていた」と明かされ、会場の笑いを誘っていた。