仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で慶（ちか）役を演じる吉岡里帆のコメントが到着。主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の正妻となる役どころについて「慶自身は支える人を支える存在、いわば『影の影』のような人だと思っています。 その影の、黒くて芯のある濃さを、より際立たせるようなお芝居ができたらと思います」と語っている。【写真】織田家への憎しみを抱える慶（吉岡里帆）吉岡