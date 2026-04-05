立ち止まったシャンシャン。（１月２５日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都4月5日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が立ち止まって視線を送って見せた。