伊東競輪ＧIII「開設７６周年記念椿賞争奪戦」は５日、１２Ｒで決勝戦を行い、古性優作（３５＝大阪）が完全優勝で昨年１月和歌山以来、通算１４回目のＧIII制覇に花を添えた。２着が地元の大石剣士で３着は荒井崇博。優勝はうれしい。しかし、高みを目指しているからこそ素直には喜べない。初手で渡辺雅也ラインを射程に入れる中団を確保。最終１センターで番手まくりに出た大石の上をまくりきった。それでも古性は「仕掛け