オリエンタルランドは、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を4月15日から2027年3月31日まで開催する。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」で一帯を彩る。メディテレーニアンハーバーでは、公演時間約15分の水上ショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を1日1〜3回開催し、ジュビリーブルーを基調にした衣装のミッキーマウスたちが装飾された船やピアッツ