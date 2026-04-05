オリエンタルランドは、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を4月15日から2027年3月31日まで開催する。

さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」で一帯を彩る。

メディテレーニアンハーバーでは、公演時間約15分の水上ショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を1日1〜3回開催し、ジュビリーブルーを基調にした衣装のミッキーマウスたちが装飾された船やピアッツァ・トポリーノなど陸上から登場し、ゲストや各テーマポートのキャストと共にカウントアップやテーマソング「Come Join the Jubilee」に合わせた演出で25周年を祝う。

アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、エンターテイメントショーを約12年ぶりに行う。公演時間約25分のステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を1日2〜4回公演し、アニバーサリー期間中は25周年の衣装と花火の演出を加える。

メディテレーニアンハーバーの橋ポンテ・ヴェッキオ上には、ボトル購入者が入場し「ジュビリーブルーストーン」を受け取れる有料のフォトスポット「ジュビリーブルーメモリーズ」を設けるほか、アメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」では船内を貸し切り、特別メニューやフリードリンク、記念撮影などを含む有料コンテンツ「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を4月15日から6月30日まで実施する。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは、4月8日から2027年3月31日までジュビリーブルーの装飾とポストカード、カードキーなどの宿泊者向け特典を用意するほか、東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージとしてマゼランズでの食事と限定キャラクターグリーティングを組み合わせた2日間のプランなど、25周年と連動した宿泊商品を販売する。ディズニーリゾートラインでは記念ラッピングモノレールやフリーきっぷ、スーベニアメダルを導入する。