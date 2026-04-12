[4.5 J1百年構想リーグ WEST第9節](ピースタ)※13:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 1 後藤雅明DF 3 関口正大DF 6 江川湧清DF 22 翁長聖DF 50 進藤亮佑MF 5 山口蛍MF 8 岩崎悠人MF 21 ディエゴ・ピトゥカMF 23 米田隼也MF 41 長谷川元希FW 10 マテウス・ジェズス控えGK 13 波多野豪DF 4 エドゥアルドDF 17 高畑奎汰DF 29 新井一耀DF 48 照山颯人MF 24 山田陸MF 33 笠柳翼MF 34 松本天夢FW 18 山