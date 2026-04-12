長崎vs清水 スタメン発表
[4.5 J1百年構想リーグ WEST第9節](ピースタ)
※13:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 3 関口正大
DF 6 江川湧清
DF 22 翁長聖
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 8 岩崎悠人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 23 米田隼也
MF 41 長谷川元希
FW 10 マテウス・ジェズス
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
DF 17 高畑奎汰
DF 29 新井一耀
DF 48 照山颯人
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 14 パク・スンウク
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 5 北爪健吾
MF 6 宇野禅斗
MF 8 井上健太
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 47 嶋本悠大
MF 70 高木践
FW 9 オ・セフン
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 39 日高華杜
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 81 小塚和季
MF 97 大畑凜生
FW 38 高橋利樹
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
吉田孝行
※13:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 3 関口正大
DF 6 江川湧清
DF 22 翁長聖
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 8 岩崎悠人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 23 米田隼也
MF 41 長谷川元希
FW 10 マテウス・ジェズス
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
DF 17 高畑奎汰
DF 48 照山颯人
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 14 パク・スンウク
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 5 北爪健吾
MF 6 宇野禅斗
MF 8 井上健太
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 47 嶋本悠大
MF 70 高木践
FW 9 オ・セフン
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 39 日高華杜
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 81 小塚和季
MF 97 大畑凜生
FW 38 高橋利樹
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
吉田孝行