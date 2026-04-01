歌手・長渕剛（69）＆元俳優で花創家・志穂美悦子夫妻の長女で俳優の文音（38）がきょう1日から、ツインプラネットに所属となる。同事務所が公式サイトで発表した。【写真】長渕剛の娘・文音、近況ショット（別カット）文音は発表でコメントを寄せており、「この度、素敵なご縁があり“TWIN PLANET”に所属する運びとなりました」と報告。「これまでの自分を超えていくために、また一歩踏み出します。まだ知らない自分に出会う