川崎市役所（資料写真）川崎市は４月１日、総勢４１８７人（前年度比２６１人減）の２０２６年度人事異動を発令する。総務企画局長にまちづくり局の宮崎伸哉局長を起用するなど局長級は計１６人を新たに任命。特別職の上下水道事業管理者と病院事業管理者も新たな顔触れになる。局長級は他に、財政局長に監査事務局の井口拓也局長、健康福祉局長に総務企画局の鹿島智担当理事、まちづくり局長に臨海部国際戦略本部の定山武史担