◇セ・リーグ広島3―8ヤクルト（2026年3月31日神宮）広島は先発した森下が4回3失点の背信投球でヤクルトとの開幕3連勝対決に完敗し、今季初黒星を喫した。「本当に申し訳ない。チームがいい流れだったので勝ちに持っていきたかった。貢献できず、すごく悔しい」4回の2失点が痛かった。1死からオスナに中越えソロを被弾し、さらに2死一、二塁から投手の小川に初球真っすぐを中前適時打された。「本塁打は仕方ないとして