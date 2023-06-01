King & Princeの最新シングル「Waltz for Lily」が、4月1日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数1万9514DLを記録し、1位に初登場。2026年1月5日付での「Theater」以来、自身通算7作目【※】のデジタルシングル1位を獲得した。【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン本作はメンバー・永瀬廉と俳優・吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の主題歌。本