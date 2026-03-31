3月17日、東京都八王子市のコンビニエンスストアでサンドイッチ1個を盗んだ容疑で現行犯逮捕された元タレントの坂口杏里。3月30日、自身のInstagramのストーリーズを更新し、現在の心境を吐露。その内容が波紋を呼んでいる。「坂口さんは逮捕後、10日ほど勾留されていたようです。釈放後の3月28日には、YouTubeチャンネル『JUNYAちゃんねる』で坂口さんがインタビューに答えた動画がアップされました。騒動の真相を話し、万引き