アニメの“イマ”に寄り添う人やモノにスポットライトを当て ピカッと光らせる新番組の放送が決定！ ©テレビ東京 高杉真宙がバラエティー初MCに挑戦！ 霜降り明星・せいやとの異色タッグに要注目！ 「ピッカルチャー～アニメの色んなとこに スポットライトを当ててピカッと光らせてみた～」 テレ東系にて4月12日(日)夜11時45分から放送開始！ &#