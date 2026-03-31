テレ東系にて4月12日(日)夜11時45分放送開始！「ピッカルチャー～アニメの色んなとこにスポットライトを当ててピカッと光らせてみた～」高杉真宙バラエティー初MCに挑戦！ 霜降り明星・せいやとの異色タッグに要注目！

アニメの“イマ”に寄り添う人やモノにスポットライトを当て

ピカッと光らせる新番組の放送が決定！

©テレビ東京

高杉真宙がバラエティー初MCに挑戦！

霜降り明星・せいやとの異色タッグに要注目！

「ピッカルチャー～アニメの色んなとこに

スポットライトを当ててピカッと光らせてみた～」

テレ東系にて4月12日(日)夜11時45分から放送開始！

国内外問わず、絶大な人気を誇るアニメ番組を放送してきたテレ東が、昨年に放送した「アニメが地球を喰っている」に続き、アニメ特化型の新バラエティー番組「ピッカルチャー～アニメの色んなとこにスポットライトを当ててピカッと光らせてみた～」を4月12日(日)から放送開始します。

この番組は、バラエティー初MCとなる俳優の高杉真宙と、霜降り明星・せいやをMCに迎え、アニメの今に寄り添う人やモノをピカっと光らせ、深掘りしていきます。番組内では、「アニメ制作会社」や「アニメイベント」、「アニメソング」など幅広いアニメの世界の中から毎回一つのお題に着目！初回放送では、国民的アニメ『ポケットモンスター』を始め、大ヒット中の『薬屋のひとりごと』を生み出したアニメ制作会社に突撃取材！制作の裏側のピカッとポイントで、新しい発見に出会えるチャンス！？

さらにMC2人のスタジオトークも必見！好きなアニメの話からアニメを好きになったきっかけなど、それぞれのアニメ愛が止まらない！異色のタッグながらアニメ好きという共通点を持つ2人がどのような化学反応を起こすのか注目です。

テレ東がお送りするアニメ特化バラエティー「ピッカルチャー～アニメの色んなとこにスポットライトを当ててピカッと光らせてみた～」ぜひご期待ください！

≪出演者コメント≫

■高杉真宙コメント

この番組では、普段アニメを見ていて気付かない部分、知らないことや技術がたくさん出てきます。

アニメが身近だからこそ、より一層驚きがあるんじゃないかなと思います。初めて、レギュラーバラエティー番組のMCをやらせていただき、初めはすごく緊張しましたが、せいやさんが隣にいてくださり、徐々にリラックスして収録に挑めました。

大好きなアニメの裏側を知ることができ、想像以上に楽しい番組になっております。ぜひ皆さんも楽しんで見ていただけると嬉しいです。

■せいや（霜降り明星）

こういう仕事をしていると、年に何回か興味のあることや自分が好きなことが仕事になることがありますが、今回がまさにそうでした！アニメは毎日見るくらい好きなので本当に嬉しかったです。本当にいろんな専門用語や、知られざる裏側を知ることができます。漫画や原作がどうやってアニメになるのか、想像していた100倍くらい難しそうで、大変で、アニメを正座して見たくなりました。アニメ好きの方もそんなアニメを作っている人のこだわりを改めて知ってほしいです。MC初の高杉さんと一アニメファンとして、視聴者の方にも楽しんでもらえるように頑張りたいです。ぜひご覧ください。