【モデルプレス＝2026/03/31】Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」が3月28日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。【写真】ファッションモデル演じるスノ岩本、ファン衝撃のイメチェン姿◆岩本照＆松田元太「カラちゃんとシトーさんと、」高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の「カラちゃんとシトーさんと、」は美味しいものが好