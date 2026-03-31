Snow Man岩本照＆トラジャ松田元太、“戦友”初共演ドラマ撮影秘話・お揃いグッズも購入「観てくれる人たちがととのってくれたら」【カラちゃんとシトーさんと、】
【モデルプレス＝2026/03/31】Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」が3月28日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】ファッションモデル演じるスノ岩本、ファン衝撃のイメチェン姿
高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の「カラちゃんとシトーさんと、」は美味しいものが好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。サウナと食を通して2人が時間をともに過ごす中で、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。
今作でドラマ初共演となる岩本と松田。ととのい上映会＆取材会では、過酷な撮影を乗り越え、より一層深まった2人の絆が垣間見えた。
第1話のロケ地となった長野県のゲストハウス「LAMP野尻湖」（ザ・サウナ併設）にて行われた、雪が降る極寒の中での撮影では、サウナ室の温度をがっつり下げて芝居をしたり、雪が残る季節に温まる前に「シングル（10度以下）」に近い水風呂に入ったりと、サウナ好きの2人にとっては別の意味でチャレンジングな環境だったという。
そんな中、ロケの合間には、グッズコーナーでお揃いのセットアップを購入し、後日お互いの希望する色（グレーとネイビー）を交換し合ったという微笑ましいエピソードも飛び出した。
ジュニア時代から舞台やコンサートを共にしてきた2人。出会いについて改めて聞かれると、岩本は松田を「一緒に戦ってきた戦友っていう感覚です」と言葉に。プライベートについては、今回の撮影の空き時間で何度か食事をしたと話すと、松田から「どうしてもラーメンが食いたくて。照くんがラーメン連れてってくれて、お会計しようと思ったら『この現場では俺の前で財布を出すな』って。照さん、ありがとうございます」と、岩本の男前なエピソードが明かされる。松田は「後半はもう何も言わず『ありがとうございます』って。食い気味で」といい、会場を大いに和ませた。
最後に、視聴者へのメッセージとして、岩本は「サウナにまだ興味がない人も観てもらって、サウナの良さも知っていただきたいですし、ちょっと人には話せないけど『わかる』ってなるような、誰もが1回は味わったことあるような悩みにも触れながら、人の温かみもサウナと共に感じられる作品なので、観てくれる人たちがととのってくれたらいいなって思ってます」、松田は「いろんな場所のサウナにお邪魔させてもらって、とにかく自分自身もサウナが大好きになって、ご飯もめちゃめちゃ大好きなものばかりだったので、皆さんにもサウナとこの作品を愛してもらえたら嬉しいなと思います」と呼びかけた。
慌ただしい毎日の中で頑張る自分へのご褒美と、喜びを分かち合える誰かがいる幸せ。本作は、ゆるやかな時間の流れに身を委ね、心から癒やされるひとときを届けてくれる。2人の織り成す優しい世界観に、どっぷりと浸ってみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
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◆岩本照＆松田元太「カラちゃんとシトーさんと、」
高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の「カラちゃんとシトーさんと、」は美味しいものが好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。サウナと食を通して2人が時間をともに過ごす中で、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。
◆「カラちゃんとシトーさんと、」チャレンジングな撮影秘話
今作でドラマ初共演となる岩本と松田。ととのい上映会＆取材会では、過酷な撮影を乗り越え、より一層深まった2人の絆が垣間見えた。
第1話のロケ地となった長野県のゲストハウス「LAMP野尻湖」（ザ・サウナ併設）にて行われた、雪が降る極寒の中での撮影では、サウナ室の温度をがっつり下げて芝居をしたり、雪が残る季節に温まる前に「シングル（10度以下）」に近い水風呂に入ったりと、サウナ好きの2人にとっては別の意味でチャレンジングな環境だったという。
そんな中、ロケの合間には、グッズコーナーでお揃いのセットアップを購入し、後日お互いの希望する色（グレーとネイビー）を交換し合ったという微笑ましいエピソードも飛び出した。
◆岩本照の男前エピソード 松田元太が告白
ジュニア時代から舞台やコンサートを共にしてきた2人。出会いについて改めて聞かれると、岩本は松田を「一緒に戦ってきた戦友っていう感覚です」と言葉に。プライベートについては、今回の撮影の空き時間で何度か食事をしたと話すと、松田から「どうしてもラーメンが食いたくて。照くんがラーメン連れてってくれて、お会計しようと思ったら『この現場では俺の前で財布を出すな』って。照さん、ありがとうございます」と、岩本の男前なエピソードが明かされる。松田は「後半はもう何も言わず『ありがとうございます』って。食い気味で」といい、会場を大いに和ませた。
最後に、視聴者へのメッセージとして、岩本は「サウナにまだ興味がない人も観てもらって、サウナの良さも知っていただきたいですし、ちょっと人には話せないけど『わかる』ってなるような、誰もが1回は味わったことあるような悩みにも触れながら、人の温かみもサウナと共に感じられる作品なので、観てくれる人たちがととのってくれたらいいなって思ってます」、松田は「いろんな場所のサウナにお邪魔させてもらって、とにかく自分自身もサウナが大好きになって、ご飯もめちゃめちゃ大好きなものばかりだったので、皆さんにもサウナとこの作品を愛してもらえたら嬉しいなと思います」と呼びかけた。
慌ただしい毎日の中で頑張る自分へのご褒美と、喜びを分かち合える誰かがいる幸せ。本作は、ゆるやかな時間の流れに身を委ね、心から癒やされるひとときを届けてくれる。2人の織り成す優しい世界観に、どっぷりと浸ってみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
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