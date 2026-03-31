GoogleがモバイルOSのAndroid向けに、アプリ開発者の身元確認要件である「Android開発者認証」の導入を発表しました。Android Developers Blog: Android developer verification: Rolling out to all developers on Play Console and Android Developer Consolehttps://android-developers.googleblog.com/2026/03/android-developer-verification-rolling-out-to-all-developers.htmlAndroidはすべての人に向けたOSであり、オープ