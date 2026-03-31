アイドルグループ「嵐」の松本潤さんを名乗る「なりすましアカウント」が2026年3月30日夜、Xで謝罪を行った。「重大な権利侵害を行っていた事実を認識し、深く反省」問題となったのは、「松本 潤 NR」（@j_storm_mj）と名乗るアカウントだ。アイコンには松本さんの公式アーティスト写真、カバー画像は嵐がオープニングイベントを行った国立競技場の写真が設定されている。アカウントの表示によれば、2015年10月からXを利用している